Leipzig et l’Allemagne sont furieux après le scandale Vinicius Jr

Un match, une polémique. Décidément, ce choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig va laisser des traces. Le 14 février lors du 1/8e de finale aller, l’écurie allemande avait crié à l’injustice à la suite d’un but de Benjamin Sesko annulé à la 2e minute de jeu alors qu’il n’était pas hors-jeu. L’arbitre avait estimé que son coéquipier, Benjamin Henrichs, avait fait sur la même action une faute sur le portier madrilène, Andriy Lunin. Battus 1 à 0, les Allemands avaient chargé les arbitres face à la presse, à l’image de l’entraîneur Marco Rose.

«Il n’y a pas eu de hors-jeu ni de faute. Nous ne savons pas pourquoi cette action n’était pas valable. Nous ne savons pas comment le match se serait déroulé, mais l’arbitre était peut-être un peu nerveux parce que c’était son premier match à ce niveau. Je ne veux pas faire d’histoire avec l’arbitre. Il a fait des erreurs, c’est tout. Si l’arbitre revoit l’action avec la VAR, je suis sûr qu’il aurait accordé le but et cela aurait été une action décisive dans le match.» Hier soir, le coach de Leipzig a été moins virulent après le coup de sifflet final. Pourtant, il aurait pu s’énerver.

Vini Jr a encore fait des siennes

En effet, Vinicius Jr aurait pu (ou dû) être expulsé à la 53e minute de jeu. Le Brésilien a notamment réalisé une charge sur Willi Orban avant de l’attraper par le cou et l’envoyer au sol. Pour l’ensemble de son œuvre, le joueur madrilène a simplement écopé d’un carton jaune de la part de l’arbitre italien Davide Massa. Un scandale pour beaucoup de personnes qui estiment que le Real Madrid a encore été avantagé par l’arbitrage. D’autant que Vini Jr a ouvert le score pour son équipe dans la foulée. Une décision qui ne passe pas du côté de Leipzig.

Durant la rencontre le compte X du club a publié le message suivant : «Vinicius Junior, antisportif, attrape Willi Orban par le cou avec les deux mains. L’arbitre ne sanctionne cela que par un carton jaune… Intéressant.» Après la rencontre, Benjamin Henrichs n’a pas mâché ses mots non plus au micro de DAZN. «Je vais vous demander : que pensez-vous si cela s’était produit dans l’autre sens ? L’un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge? Je vais le dire ouvertement et honnêtement : si c’était l’inverse et qu’un de nos joueurs attaquait un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100 % !»

Leipzig l’a mauvaise

Même constat pour la victime de Vinicius, Orban. «Malheureusement, les arbitres n’ont pas le courage d’expulser de tels joueurs. Ils peuvent lui donner un carton rouge. Il me pousse avec les deux mains sur ma gorge. C’est tout simplement irrespectueux.» Marco Rose, lui, n’a pas forcément voulu polémiquer et être "mauvais perdant" après le nul (1-1) et l’élimination de son équipe. Son directeur sportif, Rouven Schröder, ne s’est pas fait prier pour tacler l’arbitrage. Comme à l’aller, il a crié à l’injustice au micro de Sky Germany.

«Dans cette situation, il n’y a qu’une seule décision à prendre, c’est décisif pour le match. Si un joueur agit de cette façon et commet la faute, alors il n’y a pas deux opinions pour moi. Avec la VAR, il devrait être possible de prendre cette décision. Le fait que ce joueur marque également le 1-0 est le couronnement de tout cela. C’est très, très discutable. En deux matches, le respect de l’arbitre était trop grand (pour le Real Madrid).» Du côté de Madrid justement, Carlo Ancelotti estime que l’homme au sifflet a pris la bonne décision. «Il ne me semble pas qu’il y aurait dû y avoir carton rouge», a lâché le Mister.

L’Allemagne ne digère pas

Pourtant, en Allemagne comme en Espagne, les médias ne sont pas de cet avis. Spécialiste et analyste de l’arbitre pour le journal AS, Iturralde González a été clair : «Madrid a eu l’aide de l’arbitre, ils auraient dû jouer à dix.» En Catalogne, Sport et Mundo Deportivo ont évoqué un nouveau scandale en faveur de Madrid. De son côté, Relevo a pointé du doigt Vini : «il faut que quelqu’un du Real Madrid remette définitivement Vinicius à sa place.» En Allemagne, Bild a parlé de "scandale après l’étranglement de Vinicius"

Puis, le média allemand a précisé : «d’abord la violence, puis le but (…) L’équipe de Leipzig s’était déjà vu refuser un but clair au match aller. L’arbitre Daniele Massa (Italie) sera également au centre du deuxième duel à Madrid. La star du Real Vinicius (surnom « Vini ») commet une faute sur Orban de Leipzig, attrape le cou du défenseur du RB avec une prise étouffante puis le pousse. En fait, c’est une attaque claire ! Mais Massa décide de ne pas l’expulser et donne seulement un carton jaune au Brésilien. Le Real peut donc continuer à jouer à onze. Près de dix minutes plus tard, c’est Vini qui donne l’avantage à son équipe…» Le Brésilien ne s’est pas fait des amis en Allemagne, où on ne digère pas la décision de l’arbitre.