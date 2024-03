Ligue des Champions : Vinicius Jr au coeur nouveau scandale arbitral en faveur du Real Madrid

Personne ne peut affirmer que ce fait de jeu aurait débouché sur la qualification en quart de finale au RB Leipzig, tant les Allemands ont vendangé au Bernabéu. Mais ce soir, le Real Madrid a de nouveau été béni par les dieux de l’arbitrage en Ligue des Champions. À la 53e minute, alors que les deux équipes étaient toujours à égalité, Vinicius Junior a miraculeusement échappé à un carton rouge. Le Brésilien a beau avoir commis une faute par-derrière sur Orban avant de pousser à nouveau le Hongrois par terre, la VAR n’a pas bronché.

Dans 99% des cas, le rouge aurait été de sortie. Pas à Madrid. Simplement sanctionné d’un jaune, le numéro 7 merengue a eu chaud. Une injustice pour les Allemands. Le scénario a été encore plus cruel quand l’international auriverde est allé ouvrir le score douze minutes plus tard. Éliminés (2-1 en cumulé pour Madrid), les partenaires de Xavi Simons sont logiquement allés dire leurs quatre vérités à l’arbitre du match, Davide Massa, une fois le match terminé.

La presse et anciens arbitres sont unanimes

Et les joueurs de Marco Rose ne sont pas les seuls à protester. En Espagne, les médias catalans n’ont pas raté l’occasion de pointer du doigt un nouvel arbitrage pro Madrid en C1. « Nouveau scandale au Bernabéu ! Agression de Vinicius et expulsion évitée », titre Sport. « Vinicius frôle le carton rouge pour une poussette qui fera parler d’elle », souligne de son côté Mundo Deportivo. Chez les anciens arbitres de Liga aussi, la sensation est que Vinicius aurait pu être plus durement puni.

«Vinicius a joué avec le feu pour un carton rouge parce que s’il le frappe au cou, on parle de quelque chose de sérieux», a expliqué Mateu Lahoz sur Movistar. Même analyse pour Iturralde González. « Il peut l’expulser parce que sur la deuxième action, il va au cou, pas à la poitrine. S’il lui donne un carton jaune pour la faute et un autre pour la poussette, cela fait deux. Il aurait pu l’expulser. Aujourd’hui, Madrid aurait dû se retrouver à dix ! Et le but a été marqué par un joueur qui aurait dû être expulsé», a-t-il confié à AS. Le quotidien madrilène n’a pas non plus fait de cadeaux au joueur. « Ses câbles se sont touchés ». Même Tomas Roncero, célèbre journaliste supporter affirmé du Real Madrid, n’a pas nié. « C’est vrai que l’action de Vinicius c’était carton rouge. » Le Brésilien a eu très chaud…