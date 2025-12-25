CAN 2025 : la CAF autorise les entrées gratuites aux stades !

Le comité d’organisation marocain de la CAN 2025, en concertation avec la Confédération africaine de football (CAF), a décidé d’autoriser l’entrée gratuite des supporters dans les stades environ vingt minutes après le coup d’envoi de certaines rencontres. Cette mesure vise à améliorer le taux de remplissage des tribunes, parfois clairsemées au début des matches. Mercredi soir, au Grand stade d’Agadir (45 000 places), la rencontre entre le Cameroun et le Gabon a illustré cette situation : alors que les gradins étaient presque vides lors de l’échauffement, ils se sont progressivement remplis au cours de la première période, malgré une pluie persistante. À la fin du match, plus de 35 000 spectateurs étaient présents, selon un constat de l’AFP.

Des scènes similaires avaient déjà été observées lors de la victoire de l’Égypte face au Zimbabwe (2-1) dans la même enceinte, où quelques centaines de personnes seulement assistaient aux hymnes nationaux avant que l’affluence n’atteigne près de 28 200 spectateurs en fin de rencontre, provoquant par endroits des difficultés de gestion de foule. D’autres affiches, comme RDC–Bénin ou Tunisie–Ouganda, ont également bénéficié de cette politique, largement relayée sur les réseaux sociaux sous le slogan « la CAN du peuple ». Le remplissage des stades constitue un enjeu majeur pour le Maroc, déterminé à réussir l’organisation du tournoi, tout en nourrissant l’ambition sportive de décrocher un titre continental attendu depuis cinquante ans, à l’approche du Mondial 2030 qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.