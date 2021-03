Barça : une perquisition dans les locaux du club

Dans le cadre de l’enquête visant le Barçagate, la police s’est rendue dans les bureaux du FC Barcelone à la recherche de documents complémentaires. Elle cherche des nouvelles preuves qui pourraient confirmer les accusations contre Josep Maria Bartomeu notamment.

Selon les informations de Sport, ce lundi, la police a perquisitionné les locaux du club dans le cadre du « Barçagate ». Pour rappel, il y a un an, la Cadena Ser avait révélé que Josep Bartomeu et la direction catalane avaient fait appel à une société de communication uruguayenne, I3 Ventures, pour protéger l’image du président sur les réseaux sociaux en vue des prochaines élections. Mais des faux comptes auraient aussi été créés dans le but discréditer ses opposants. Le prix de cette opération a aussi suscité des interrogations. Le club aurait déboursé plus d’un million d’euros ce qui laisserait penser que certains auraient détourné les fonds. Le média catalan précise que les crimes faisant l'objet d'une enquête, pour l'instant, sont au nombre de deux : administration déloyale et corruption entre individus.