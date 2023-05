PSG : les regrets de Christophe Galtier sur la MNM

La suite après cette publicité

Destinée à rapprocher le PSG de ses ambitions européennes, l’association Mbappé, Messi, Neymar n’aura que trop peu pu être alignée par Christophe Galtier cette saison. Entre pépins musculaires, fatigue, et plus récemment la grosse blessure à la cheville du Brésilien, le technicien français n’a pas été épargné et a souvent dû composer en bricolant pour son attaque. Interrogé en point presse ce vendredi sur le sujet, l’ancien entraîneur du LOSC a reconnu éprouver des regrets de ne pas avoir assez profité de ses trois astres simultanément.

«La MNM ? Concernant Leo, Kylian et Ney, quand vous avez ces joueurs-là, il faut savoir les associer ensemble, il faut avoir un trio offensif de grand talent mais aussi être capable de trouver le juste équilibre, a commencé l’entraîneur du PSG. Malheureusement avec cette saison et le Mondial, il y a eu de la fatigue accumulée et des blessures, notamment la grave blessure de Neymar donc on n’a pas pu en profiter pleinement. C’est un regret mais ça fait partie d’une saison, une saison singulière. À chaque fois qu’ils ont été sur le terrain, ils ont été performants. C’est évidemment dommage de ne pas avoir pu compter sur ce trio dans les matches importants.»

