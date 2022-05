José Mourinho est content pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti

Qualifié pour la première finale de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, José Mourinho, The Special One, porte bien son surnom puisqu'il est le seul entraineur à s'être qualifié en finale de C1, C3 et C4. Forcément détendu en conférence de presse, il a réagi à la qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions.

Passé sur le banc de la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le technicien portugais est content pout les Madrilènes et pour son confrère et ami Carlo Ancelotti, qui a battu au passage l'un des plus vieux rivaux de Mourinho, Pep Guardiola. «Madrid est un club qui me tient à cœur et dont l'entraîneur est un de mes amis. Grand Real et grand Carletto ! Voyons si nous gagnons la finale ! », s'est-il exclamé.