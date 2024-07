L’OL lève également les options d’achat de Mama Baldé et Duje Caleta-Car !

L’OL n’est pas hyperactif depuis le début du mercato. N’officialisant que les venues d’Abner Vinicius et Moussa Niakhaté jusqu’ici, le club rhodanien dépense pourtant à tire-larigot. La raison ? Des options d’achat de joueurs prêtés la saison passée et qui sont définitivement recrutés par les pensionnaires du Groupama Stadium depuis plusieurs jours. Et après Orel Mangala, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, le club rhodanien a confirmé ce lundi que les options d’achat de Mama Baldé et Duje Caleta-Car avaient été levées également. Auteurs d’une première partie de saison compliquée entre Rhône et Saône, les deux hommes avaient su se relever pour être des joueurs précieux dans la superbe deuxième partie de saison lyonnaise.

Le club s’est félicité pour ces deux acquisitions définitives : «l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer avoir levé les options d’achat de Duje Ćaleta-Car et de Mama Baldé. Duje Caleta-Car, prêté par Southampton la saison dernière, a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2027. Le montant du transfert s’élève à 3,59M€ auquel pourra s’ajouter un bonus de 2,1M€ et un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future. Âgé de 27 ans, le défenseur international croate apporte une riche expérience du haut niveau avec 360 matches professionnels disputés dans différents championnats européens, dont 24 en Ligue 1 la saison dernière avec l’OL. Mama Baldé, attaquant bissau-guinéen prêté par Troyes en 23/24, a de son côté signé un contrat de deux ans avec l’Olympique Lyonnais, jusqu’en juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 6M€ auquel pourra s’ajouter un bonus de 500K€ ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Joueur puissant et polyvalent de 28 ans, pouvant évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque, Mama Baldé a contribué au redressement de l’équipe lors de la deuxième partie de saison en faisant preuve d’un état d’esprit exemplaire.»