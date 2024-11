Le témoignage poignant de Gervais Martel sur sa maladie

Gervais Martel n’a pas dit son dernier mot. L’ancien président du Racing Club de Lens donnera le coup d’envoi de la rencontre entre les Sang et Or et l’Olympique de Marseille ce samedi à 17 h. À cette occasion, l’ancien dirigeant est revenu sur sa maladie pour RMC Sport. «J’ai attrapé une maladie emmerdante (ndlr : un cancer). Puis j’ai chopé un microbe à l’hôpital. Je ne pouvais plus manger. J’ai perdu 17 kilos. (…) À 70 ans, on n’est jamais à l’abri d’attraper quelques maladies», a expliqué Gervais Martel.

«C’est vrai, j’ai cru que j’allais retrouver tous mes potes qui sont là-haut… Ils m’ont dit que j’étais encore convoqué pour la prochaine rencontre. Je suis donc redescendu. J’étais encore sur la bonne feuille de match, pas celle qui monte au ciel, a poétiquement rappelé l’homme de 70 ans, avant de confesser. Si je n’avais pas autant fumé, j’aurais été mieux, quand même». Ce samedi, Gervais Martel retrouvera la pelouse de son stade Bollaert-Delelis, où il risque d’être chaudement acclamé.

