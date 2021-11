OL : Anthony Lopes ne comprend pas les critiques sur son jeu

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Progrès, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopes avoue ne pas comprendre cette animosité de la part des médias concernant ses sorties aériennes, parfois considérées comme dangereuses : «Qu'on dise cela m'est égal. C'est surtout l'acharnement médiatique qui a pu devenir compliqué à vivre pour moi et mes proches quand il m'arrivait d'allumer la tété, et de voir mon nom ressortir pour ces raisons.»

Toujours dans les colonnes du quotidien local, l'international portugais (14 sélections) ne cache pas son ambition de soulever un trophée cette saison, chose qui n'est plus arrivée pour les Gones depuis une Coupe de France face à l'US Quevilly : «On joue au foot pour ça. Chaque année, on se dit "il faut y aller". J'espère que ce sera la bonne. Le dernier trophée, c'est 2012, ça va donc faire dix ans, il va falloir remédier à tout ça.»