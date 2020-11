LdC : le groupe de l'OM pour l'Olympiakos

Un mois et demi après sa défaite européenne inaugurale, l'OM retrouve l'Olympiakos en Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) et tentera d'éviter le zéro pointé (0 point, 0 but à l'heure actuelle). Un succès face aux Grecs pourrait même lui montrer le chemin de l'Europa League.

André Villas-Boas a communiqué le groupe de joueurs qu'il convoquait. Le technicien portugais peut se féliciter d'avoir tout le monde à disposition pour ce rendez-vous important.

Le groupe marseillais :

Mandanda, Pelé, Vanni - Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier, Cuisance, Khaoui, Sanson, Strootman, Gueye - Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Payet