OM : les confessions de Leonardo Balerdi sur les premiers pas de Gennaro Gattuso

Une nouvelle page se tourne à l’Olympique de Marseille. Plongé dans une crise institutionnelle ces derniers jours, le club phocéen, balayé (0-4) par le PSG le week-end dernier et 8e de Ligue 1, va tenter de se relancer sur le Rocher. Opposés à l’AS Monaco dans le cadre de la 7e journée, les Phocéens pourront, pour cela, s’appuyer sur le nouveau vent de fraîcheur apporté par un certain Gennaro Gattuso, successeur de Marcelino et officiellement présenté à la presse ce jeudi. Face aux journalistes, Leonardo Balerdi (24 ans) est d’ailleurs revenu sur les premiers pas du tacticien italien en terres marseillaises.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 11 6 7 3 2 1 15 8 8 Marseille 9 6 -1 2 3 1 7 8

Balerdi raconte la méthode Gattuso

«Ce n’est pas une bonne situation mais les derniers jours se sont bien passés, les entraînements étaient intenses. Gattuso essaie de nous donner plus de confiance. Il nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il nous donne son cœur et il espère la même chose en retour. Il souhaite qu’on devienne une famille. Je pense que ça peut nous faire du bien, si chacun est généreux pour l’autre», a tout d’abord lancé le défenseur argentin, comblé par la philosophie de son nouveau coach. Des propos confirmant par ailleurs la très belle impression laissée par l’ancien coach du Napoli lors de son arrivée.

Relancé sur le contexte houleux régnant actuellement à Marseille, le natif de Villa Mercedes a également reconnu que le club traversait une période délicate, propice aux «doutes». Pour autant, l’homme aux 2 sélections avec l’Albiceleste compte bien profiter de l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc pour insuffler une nouvelle dynamique. «C’est un entraîneur qui aime le ballon, pour qui la possession est importante et ça l’est aussi pour nous. Nous n’avons pas beaucoup eu la possession lors des derniers matchs. Je crois que c’est la principale idée. Le jeu de Gattuso reflète ce qu’il est, de tout donner, il veut qu’on bouge beaucoup avec le ballon», confiait notamment l’intéressé sur le style de l’Italien.

Un style à la Tudor ?

Dans cette optique, Leo Balerdi a, enfin, laissé entendre que le jeu prôné par l’ancienne gloire de l’AC Milan se rapprochait de celui d’Igor Tudor, prédécesseur de Marcelino, et pourrait logiquement convenir à l’effectif actuel. «Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche que celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bon face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer».

Et d’ajouter : «je pense que le coach peut avoir une influence sur le côté guerrier, il doit montrer l’image de son équipe. On connaît les qualités de nos joueurs, on a besoin de plus presser. Je suis persuadé que tous les joueurs peuvent presser. C’est plus difficile pour un guerrier de devenir un bon joueur que l’inverse.» Prêt à tout miser sur Gennaro Gattuso, Leonardo Balerdi semble, quoi qu’il en soit, en phase avec le discours de l’ancien milieu de terrain de la Nazionale. Reste désormais à savoir si la philosophie du nouvel architecte de l’OM passera avec l’ensemble du vestiaire. Une chose est sûre, Gattuso semble d’ores et déjà avoir redonné une certaine combativité aux troupes marseillaises, à l’image des propos de l’Argentin déterminé à l’idée d’en découdre avec les Monégasques : «il y a des joueurs impressionnants à Monaco. Il y a un pressing haut et intense. Ils ont beaucoup de qualités mais de notre côté également. Il y a aussi plusieurs blessés, on doit profiter de ça. Si on joue comme on sait le faire, on peut répondre présent, on va tout donner pour ramener la victoire». Les premiers signes de l’ère Gattuso sont encourageants…

