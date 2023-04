Le Real Madrid a trouvé le successeur de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Antonio Conte licencié de Tottenham, Julian Nagelsmann remercié du Bayern Munich et remplacé par Thomas Tuchel jusqu’en 2025, la situation des entraîneurs européens a bougé ces dernières semaines et cela ne devrait pas se terminer si rapidement. Au Real Madrid, on réfléchit de plus en plus à remercier Carlo Ancelotti en fin de saison. De plus, le technicien italien a ouvert la porte à la sélection brésilienne : «Si le président (de la Fédération brésilienne) veut me parler, qu’il le fasse. J’en serais ravi. En réalité, j’aime être aimé, mais je dois respecter un contrat que je veux honorer. J’aime ce club. On verra ce qui se passera ensuite», a-t-il lâché ce samedi, en conférence de presse.

Plusieurs noms étaient alors associés au Real Madrid pour succéder au Mister, comme Julian Nagelsmann. Le profil de l’ancien entraîneur du RB Leipzig, désormais libre, ne laisserait pas insensible les hautes sphères madrilènes. Mais selon les dernières informations du média argentin TyC Sports, c’est Mauricio Pochettino qui serait le grand favori pour s’assoir sur le banc de Santiago Bernabeu. Des discussions auraient déjà débuté et tout serait en bonne voie.

Bien qu’une grande partie des dirigeants merengues soit favorable à une arrivée Raúl, qui entraîne actuellement la Castilla, soit l’équipe réserve du Real Madrid, l’ex-technicien du Paris Saint-Germain est, pour l’instant, le favori de Florentino Perez. Mais pour le moment, rien n’est vraiment définitif pour Carlo Ancelotti, désireux de terminer sa carrière au Real Madrid. L’Italien a encore deux objectifs pour espérer se sauver : un bon résultat en Ligue des Champions et une qualification face au FC Barcelone, lors des demi-finales de Coupe du Roi (défaite à l’aller 0-1).

De son côté, Mauricio Pochettino est très chaud pour filer au Real Madrid. ESPN informe qu’une offre de Tottenham aurait été reçue, mais l’ex-Parisien ne répondra pas tant que la possibilité d’aller sur le banc de la Casa Blanca existe. TyC Sports ajoute aussi qu’il a reçu des approches de l’Ajax Amsterdam, Chelsea, l’équipe nationale de Belgique et même celle du Brésil. Mais l’objectif semble clair pour Mauricio Pochettino, viré en juin dernier par le PSG : rebondir au Real Madrid.