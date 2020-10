Robert Lewandowski joueur UEFA de l'année

En marge du tirage au sort de la phase de poules de l'édition 2020/21 de Ligue des Champions, l'UEFA désignait le trophée de joueur de l'année. Et c'est Robert Lewandowski (32 ans) qui l'a emporté. L'attaquant star du Bayern Munich, vainqueur et meilleur buteur de la dernière C1 avec 14 réalisations, est récompensé.

Le Polonais devance son partenaire en club, le gardien de but international allemand Manuel Neuer (34 ans), et le maître à jouer belge de Manchester City Kevin de Bruyne (29 ans). À noter que Pernille Harder, attaquante danoise aujourd'hui à Chelsea et finaliste malheureuse de C1 avec Wolfsbourg, a elle été élue joueuse UEFA de l'année.