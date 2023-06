Lorient veut s’offrir définitivement Romain Faivre

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un prêt concluant. À l’arrêt du côté de l’OL où il ne semblait plus retrouver son football ni avoir la confiance de Laurent Blanc, Romain Faivre débarquait du côté de Lorient en janvier dernier pour se relancer. L’ancien attaquant de Brest avait aussi la lourde tâche de compenser le départ de Dango Ouattara parti du côté de Bournemouth. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espoir français de 24 ans a fait le job. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives sur la fin de saison, Romain Faivre a marqué des points.

Prêté sans option d’achat et donc de retour à l’OL cet été, le natif d’Asnières-sur-Seine a de nouveau la cote sur le marché. Pisté en Allemagne, en Italie ou encore en Angleterre, Romain Faivre est aussi très apprécié par Lorient qui veut le conserver définitivement selon nos informations. Les Merlus veulent désormais un transfert sec. Mais l’OL qui a besoin d’argent ne le lâchera pas à moins de 15 millions d’euros. Il faudra aussi s’entendre sur le salaire du joueur qui est encore sous contrat avec les Gones. Lyon ira forcément au plus offrant et notamment en Premier League où Everton, Crystal Palace et Fulham sont sur le dossier comme nous vous le révélions.

