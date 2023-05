OL : Romain Faivre dans le viseur de Bournemouth et Fulham

La suite après cette publicité

Après avoir brillé du côté de Brest pendant deux saisons, le jeune Romain Faivre débarquait du côté de l’OL en janvier 2022 contre un chèque de 15 millions d’euros. L’attaquant de 23 ans à l’époque espérait apporter toute sa qualité technique et sa percussion à une équipe lyonnaise qui manquait de créativité devant. Mais malgré un talent indéniable, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a jamais su s’imposer sous les ordres de Peter Bosz d’abord puis de Laurent Blanc ensuite. Après 10 petits matches cette saison à l’OL, Romain Faivre décidait de s’envoler direction Lorient pour retrouver du temps de jeu et du plaisir.

Sous les ordres de Régis Le Bris, le natif d’Asnières-sur-Seine a rapidement montré qu’il n’avait rien perdu de son football. Il ne lui a fallu que deux petites rencontres pour s’imposer en tant que titulaire indiscutable de la formation lorientaise. Et après avoir retrouvé des sensations sur les terrains, Romain Favre a retrouvé le chemin des filets. Il reste d’ailleurs sur deux buts et deux passes décisives lors des 4 dernières journées de Ligue 1 et a été l’un des grands artisans de la grosse victoire des Merlus face au PSG, au Parc des Princes.

Bournemouth et Fulham sont intéressés

Des performances qui lui permettent de se remettre en jambes alors que son prêt s’achèvera à la fin de saison. Se posera ensuite la question de son avenir du côté de l’OL qui ne devrait pas le conserver cet été. Selon nos informations, deux clubs de Premier League sont très intéressés par l’attaquant de 24 ans : Fulham et Bournemouth. Les deux clubs ont déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Bournemouth, qui possède 40% de Lorient (là où le joueur évolue actuellement), aimerait le récupérer avec la possibilité de le prêter une nouvelle saison chez les Merlus.

Les Cherries ont un projet ambitieux en PL et veulent s’installer durablement dans l’élite. Le joueur est intéressé par l’idée de rejoindre la Premier League et reste à l’écoute des offres. De son côté, l’OL espère récupérer l’argent investi sur le joueur en janvier 2022. Un chèque de 15 millions devrait permettre au club intéressé de s’offrir Romain Faivre. Une chose est sûre, avec sa bonne deuxième partie de saison à Lorient, l’international français Espoirs ne devrait pas manquer de courtisans. À suivre.