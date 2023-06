France - Grèce : Kylian Mbappé savoure une nouvelle soirée historique !

La suite après cette publicité

Reçu 4 sur 4 ! Grâce à sa courte mais précieuse victoire (1-0) contre la Grèce, ce lundi soir, l’équipe de France a enchaîné un quatrième succès en autant de rencontres (4 clean sheets) dans le groupe B des qualifications à l’Euro 2024. Avec 12 points, soit six unités de plus que leurs adversaires du soir, les hommes de Didier Deschamps assument leur statut de favori et continuent leur marche en avant. Alignés en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, les Bleus ont pourtant longtemps buté sur le 4-2-3-1 mis en place par Gustavo Poyet au Stade de France.

Kylian Mbappé dépasse Just Fontaine…

Gênés par l’agressivité adverse, peu aidés par l’arbitrage contestable de l’Espagnol Mateu Lahoz (qui dirigeait le dernier match de sa carrière) et souvent imprécis dans les derniers mètres, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga, titulaire au milieu de terrain, ont finalement trouvé la faille grâce à leur nouveau capitaine : Kylian Mbappé. Sous le feu des projecteurs au Paris Saint-Germain, celui qui a annoncé ne pas vouloir lever son année supplémentaire pour la saison 2024-2025 au sein du club de la capitale semble imperméable à la pression médiatique. Danger numéro 1 de l’attaque tricolore malgré un déchet certain (16 ballons perdus, 2 tirs cadrés sur 5 tentatives et plusieurs mauvais choix aux abords de la surface grecque), le Bondynois a finalement permis aux siens d’empocher un succès ô combien important dans la course à l’Euro 2024.

Après une faute grossière sur Antoine Griezmann dans la surface de réparation adverse, Kylian Mbappé a ainsi inscrit son 40e but en 70 sélections sous le maillot tricolore. Mis en échec sur le premier penalty, l’ancien Monégasque profitait du VAR et d’une nouvelle chance pour entrer dans l’histoire des Bleus. En effet, avec 54 buts marqués lors de l’exercice 2022-2023, club et sélection confondus, la star parisienne est devenu le meilleur buteur français sur une saison, devant Just Fontaine, auteur de 53 réalisations en 1957-1958, Philippe Gondet (FC Nantes, 51 buts en 1965-1966) et Karim Benzema (Real Madrid, 50 buts en 2021-2022).

… et revient à une longueur de Platini !

Crédité d’un 6,5 par notre rédaction, Mbappé n’a, certes, pas toujours fait parler sa vitesse ni sa technique face à des visiteurs bien regroupés. Pris par deux, voire trois défenseurs, tout au long de la soirée, le champion du monde 2018, auteur de quelques passes dangereuses, a malgré tout mis à mal une arrière-garde grecque à la limite du tolérable. Agacé par certaines décisions de Mateu Lahoz, le buteur de 24 ans délivrait finalement le Stade de France peu avant l’heure de jeu. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, l’intéressé ne cachait d’ailleurs pas sa fierté de revenir à seulement une petite longueur de Michel Platini (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

«C’est énorme quand on sait ce que Michel Platini représente pour tous les Français. C’est une légende absolue, l’un des meilleurs joueurs de notre pays, de l’histoire du foot. Donc être aussi prêt aussi vite d’un joueur comme ça, c’est quelque chose de spécial mais je pense que le plus important c’était quand même la victoire qui était importante et qui n’était pas très évidente. On a tout donné pour l’obtenir, tout ce qu’on avait et on est très contents de repartir avec cette quatrième victoire». Relancé sur son nouveau rôle de capitaine, Mbappé assumait parfaitement ce statut, remerciant au passage ses partenaires de l’aider dans ses nouvelles fonctions.

Le Ballon d’or en ligne de mire !

«C’est difficile de dire non au brassard de capitaine de l’équipe de France, j’essaie de faire de mon mieux et c’est naturel car on a un groupe exceptionnel. Mes coéquipiers m’ont mis dans les meilleures conditions, on est passé à autre chose depuis le Mondial, on a un groupe différent, c’est un groupe qui a faim, qui veut tout gagner et ça me correspond bien. Le groupe vit bien». Impressionnant sous la tunique tricolore, Kylian Mbappé met, quoi qu’il en soit, tout le monde d’accord, et ce même après la douleur d’une finale perdue face à l’Argentine lors du Mondial 2022. De quoi candidater au prochain Ballon d’or ? Pour KM7, tout reste jouable. «C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel, avec les gens ça ne passe pas forcément bien mais avec les nouveaux critères, être impactant, brûler la rétine… je pense que je corresponds à ces critères, on verra bien mais je reste optimiste». Réponse le 30 octobre prochain…