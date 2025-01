Ole Gunnar Solskjaer nommé à la tête du Besiktas

Ce samedi 18 janvier, le Besiktas a annoncé la nomination de l’ancien manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer à la tête de l’effectif. «Un contrat sera signé avec Ole Gunnar Solskjaer en tant que directeur technique de notre équipe de football professionnel jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et avec une option d’un an pour la saison 2026-2027», a détaillé le club sur son site officiel.

Sans club depuis son départ de Manchester United en 2021, l’ex-international norvégien rejoint donc un autre ancien mancunien à Instanbul, en la personne de José Mourinho, manager du Fenerbahce. Le Besiktas espère grâce à lui retrouver une dynamique positive, et se replacer le plus vite possible dans la course aux places européennes.