Bayern Munich : Dayot Upamecano brille de nouveau de mille feux !

Leader de Bundesliga et de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Bayern Munich réalise un début de saison solide sous la houlette de Vincent Kompany. Apportant un jeu séduisant au sein du Rekordmeister, le coach allemand a su ajouter également plus de solidité au secteur défensif du Rekordmeister. Parmi les principaux acteurs de son succès, on retrouve Dayot Upamecano qui revient en grande forme. Lâché par Thomas Tuchel la saison dernière après un enchaînement de trois matches catastrophiques contre le Bayer Leverkusen (défaite 3-0), la Lazio (défaite 1-0 et penalty concédé plus carton rouge pour Upamecano) et Bochum (défaite 3-2 et penalty concédé plus carton rouge pour Upamecano), le défenseur français était au fond du gouffre avec le club allemand.

Évoqué dans un premier temps sur le marché des transferts, le joueur qui a réalisé un Euro 2024 solide où il a été demi-finaliste avec la France, s’est vu relancer par le nouvel entraîneur Vincent Kompany. Dans une charnière qu’il compose avec Kim Min-Jae, le Français est redevenu indiscutable. C’est simple, il a débuté tous les matches et n’est sorti qu’en Coupe d’Allemagne contre les amateurs d’Ulm (4-0). Participant à trois clean sheets des siens en sept matches, Dayot Upamecano s’épanouit pleinement sous les ordres de son nouveau coach Vincent Kompany. «Je suis très content qu’il soit au Bayern, c’est un bon coach qui propose du beau jeu. Il me donne beaucoup de conseils parce qu’il a joué à mon poste», a notamment déclaré le Français.

Upamecano et Kim ont mis tout le monde d’accord

Ce samedi contre le Bayer Leverkusen, Dayot Upamecano a livré une autre prestation solide, permettant au Bayern Munich d’accrocher le 1-1. Le Werkself avait d’ailleurs marqué un but sur l’une de leurs rares occasions tant la charnière bavaroise avait été dominante. Joshua Kimmich avait d’ailleurs été dithyrambique sur ses deux coéquipiers après la partie : «c’est brutal, comment ils ont joué ces dernières semaines, ce qu’ils ont réglé, ils doivent défendre des espaces incroyables. L’entraîneur les a rendus forts tous les deux. Il les a rendus forts au sein de l’équipe, il les a rendus forts à l’extérieur. Ils le rendent désormais pleinement tous les deux. Depuis quelques semaines, ils sont vraiment dans une forme exceptionnelle.»

Interrogé par AZ, le président du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen a lui aussi tenu à valoriser les deux cadres de la défense bavaroise : «Minjae et Upa ont fait un excellent match. Nos défenseurs centraux ont été vraiment bons. Tout d’abord, je suis content pour eux deux. Ils ont tous deux été critiqués la saison dernière et ils n’ont certainement pas été à leur meilleur niveau lors de certains matchs.» L’an passé, les deux hommes ont eu des difficultés quand ils ont été alignés ensemble, mais aussi quand ils ont joué avec d’autres partenaires. Désormais, ils ont su régler quelques soucis de compréhension comme l’a expliqué le Sud-Coréen : «nous avons eu quelques problèmes. Nous communiquons mieux. Cela doit continuer. Nous jouons de manière plus agressive. C’est mieux pour nous.» De retour en grande forme, Dayot Upamecano apporte beaucoup de sûreté à sa défense, une bonne nouvelle pour le Bayern Munich, mais aussi pour l’équipe de France.