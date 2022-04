Le PSG s'oriente vers une tournée d'été au Japon

Le PSG prépare la saison prochaine et son habituelle tournée d'été. D'après les informations de RMC, le club de la capitale avance sur une destination : le Japon. Ce stage autant commercial que de préparation à la saison à venir pourrait avoir lieu durant la deuxième quinzaine de juillet.

La suite après cette publicité

Le marché nippon est porteur et le PSG possède en plus de cela trois boutiques au pays, deux à Tokyo et une à Nagoya. Rien n'est encore arrêté mais le probable futur vainqueur du championnat est un habitué de l'Asie après avoir effectué différentes tournées dans un passé récent à Singapour et à Shenzhen (Chine).