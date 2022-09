OM : Pape Gueye donne des nouvelles de Bamba Dieng

La suite après cette publicité

Cet été, Bamba Dieng a vécu un été pas comme les autres. Placardisé dès la présaison, l'international sénégalais n'a pas réussi à trouver un point de chute et n'a pas non plus fait une seule minute avec l'Olympique de Marseille. En zone mixte, après la victoire de l'OM contre Lille (2-1), Pape Gueye, qui est un de ses proches, a donné de ses nouvelles.