La Juventus attend une grosse offre pour le flop Paul Pogba

La Vieille Dame veut faire peau neuve au milieu de terrain. En effet, la Juventus compte s’offrir un joli lifting dans ce compartiment du jeu. Massimiliano Allegri pensait d’ailleurs qu’il pourrait compter sur Franck Kessié, en plus d’Adrien Rabiot qui a prolongé l’aventure. Mais le joueur du FC Barcelone a finalement pris la destination de l’Arabie saoudite. Un coup dur pour les Turinois.

C’est la deuxième fois cet été que les Piémontais se font doubler par les Saoudiens, puisqu’ils avaient tenté le coup pour Sergej Milinković-Savić. Ce dernier a signé à Al-Hilal. Les Turinois espèrent avoir plus de chance avec les autres joueurs qu’ils courtisent. Parmi eux, on retrouve Sofyan Amrabat. La Juve compte sur ses bonnes relations avec la Fiorentina, à laquelle elle a prêté Arthur, pour boucler ce deal. Mais la concurrence est féroce pour le Marocain, dont le nom circule à Manchester United.

La Juve espère une grosse offre saoudienne

Quoi qu’il en soit, Allegri veut solidifier son milieu de terrain. Il pensait que le retour de Paul Pogba l’été dernier lui permettrait d’être bien meilleur dans ce secteur de jeu. Mais La Pioche a vécu une année cauchemardesque. Blessé à de multiples reprises, le Français (10 matchs, 1 passe décisive) a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, lui qui a eu aussi des problèmes extrasportifs à gérer.

Mais Pogboom a promis qu’il reviendrait en forme cette saison. Les Bianconeri n’en étaient pas convaincus, eux qui étaient prêts à écouter les offres. On a d’ailleurs évoqué il y a quelques semaines un intérêt d’un club saoudien. D’autant que le joueur était dans le pays du Golfe à ce moment-là. Mais il avait démenti l’information. Cela a malgré tout donné des idées à la Juventus. En effet, la Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants attendent une grosse proposition saoudienne.

Al-Ahli dans le coup ?

Le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, s’active en coulisses alors que le joueur n’est toujours pas sur pied. Il n’a participé qu’à deux entraînements dans le groupe (lundi et mardi, ndlr) et on ne sait toujours pas quand il pourra rejouer précise la GdS. Pourtant, le milieu, blessé récemment, est "cliniquement guéri" selon le média italien. Mais il est encore loin d’être prêt. Tout cela inquiète la Juve qui envisage toutes les options. La première est d’attendre qu’il se rétablisse.

La seconde, celle qui plaît le plus en interne, est de le vendre au prix fort en Arabie saoudite. Les dirigeants espèrent une offre saoudienne, notamment d’Al-Ahli, qui a manifesté son intérêt. Al-Ittihad avait aussi avancé ses pions et même offert 100 millions d’euros sur trois ans au joueur. Mais cela n’a pas évolué depuis. Cependant, la position de la Juventus, qui montre clairement qu’elle est ouverte à un départ, peut changer la donne.