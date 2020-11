Real Madrid : Tottenham voudrait récupérer définitivement Gareth Bale

Mis au placard par Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a rebondi à Tottenham. Le Gallois a été prêté pour une saison dans le club qui l'a vu éclore et gagne de plus en plus en temps de jeu. Titulaire en Europa League, il est plutôt utilisé en joker en Premier League, il a d'ailleurs marqué contre Brighton.

Une attitude qui a l'air irréprochable, en tout cas elle plairait à José Mourinho. Si bien que les Spurs seraient prêts à négocier avec le Real Madrid en vue d'un transfert définitif. Selon CalcioMercato, l'entraîneur portugais souhaiterait vivement le conserver, avec même une offre de 15 millions d'euros dans les petits papiers.