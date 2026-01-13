Menu Rechercher
Exclu FM 1. HNL (Croatie)

OL : Téo Barisic transféré à Rijeka

Téo Barisic, le capitaine de la réserve de l'OL @Maxppp

Barré par la concurrence à l’OL, Téo Barisic (21 ans) va tenter de lancer véritablement sa carrière au pays. L’international U21 croate (7 sélections), qui était sous contrat jusqu’en 2028, vient de s’engager avec le club croate de Rijeka.

Selon nos informations, l’opération rapporte 400 000 € aux Gones. La direction lyonnaise a également assuré ses arrières en négociant un pourcentage à la revente de 12,5 %. Le défenseur a paraphé un contrat longue durée de 4 ans et demi avec sa nouvelle formation, actuelle 5e de première division et qualifiée en barrage de la Ligue Europa Conférence.

Voir tous les commentaires (2)
