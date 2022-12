OM : les louanges de Dimitri Payet à Pablo Longoria

En marge de la reprise du championnat, Dimitri Payet est, dans une interview accordée à La Provence, revenu sur une première partie de saison durant laquelle il a vu son statut être largement remis en question. Questionné quant à sa relation avec son président, le milieu offensif de 35 ans ne s’est pas privé d’en faire les louanges.

« On a une très bonne relation, franche et basée sur la confiance. On a tout de suite eu ce feeling. C’est quelqu’un qui connaît le foot, on peut parler de tout avec lui. Il est droit. Jusqu’à présent, il a dit des choses et il les a faites. C’est le plus important. Aujourd’hui, sa cote de popularité est basée sur sa connaissance du foot et sa compréhension du club. Il était déjà là avant de devenir président, il a pu observer la ferveur et l’attente qu’il y a autour de ce club. Surtout, il a été transparent avec nous et avec les supporters. C’est ce qui fait sa popularité. On en a parlé avec Pablo et l’actionnaire. On s’est dit qu’il fallait arrêter de dire aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre. Il faut leur dire la vérité. Si le club a des difficultés pour recruter, il faut le dire. Ce n’est pas la peine de donner de faux espoirs. Cette transparence a amené une sérénité dans le club », a-t-il expliqué.

