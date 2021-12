Manchester United : Ewan Sharp intègre le staff technique

Arrivé il y a un peu moins d'un mois, Ralf Rangnick peaufine son activité d'entraîneur intérimaire de Manchester United. Comme prévu, le technicien allemand a réussi à faire venir dans son staff technique Ewan Sharp, un Écossais avec qui il a déjà travaillé au Lokomotiv Moscou.

La suite après cette publicité

Ce dernier occupera un rôle «d'adjoint et d'analyste de performances» précise le communiqué des Red Devils. Avant le géant anglais et le club russe, Sharp a beaucoup évolué dans des staffs techniques en MLS, comme au New York Red Bulls, où il a connu Rangnick, et au Toronto FC.