Ligue des Champions : le Real Madrid humilie le Celtic et termine premier, le RB Leipzig cartonne le Shakhtar

La première place du groupe F était en jeu ce soir. Leader de la poule, le Real Madrid devait absolument gagner ce soir, sous peine de risquer d'offrir la première place à Leipzig, l'écurie qui a remporté le duel entre les deux équipes la semaine dernière. Avec un point d'écart entre les deux, tout était encore ouvert. Seulement, Espagnols et Allemands affrontaient deux équipes dont le sort était déjà fixé, ce qui ôtait légèrement un peu de piment à cette soirée européenne. Les hommes de Carlo Ancelotti, qui ont dû se contenter d'un match nul le week-end dernier face au promu Girona, accueillaient ainsi le Celtic, déjà condamné à la dernière place. Et malgré l'absence de Karim Benzema, le champion d'Europe en titre a fait le boulot. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre bien longtemps pour assister à l'ouverture du score. Au bout de cinq minutes de jeu seulement, Jens touchait le cuir de la main dans sa surface, après une volée de Valverde. Frappart indiquait le point de penalty, et c'est Luka Modric qui transformait, prenant le portier rival à contrepied (1-0, 6e).

Plutôt à l'aise, les Merengues continuaient de dominer, à l'image de cette grosse occasion manquée par Vinicius, qui a un peu gâché un bon centre d'Asensio (19e). Le but du break allait d'ailleurs venir sur penalty, et cette fois, c'est Rodrygo qui catapultait le cuir au fond, encore à contre-pied (2-0, 21e). Vinicius Junior était même à deux doigts de plier la rencontre dans la foulée, sans succès (22e). Mais peu à peu, les Ecossais se rebellaient, via Furuhashi et Hatate notamment, les deux Japonais forçant Courtois à s'employer (26e, 29e). Le Belge allait même jusqu'à stopper le troisième pénalty de la soirée, botté par Juranovic après une faute de Ferland Mendy sur Abada (35e). Tranquille, le Real Madrid avait fait le gros du travail à la pause.

Deux matchs sans opposition

Carlo Ancelotti pouvait notamment se réjouir de la prestation de Marco Asensio, encore intéressant comme à chaque fois qu'il a l'opportunité de fouler le pré. L'international espagnol allait même marquer le troisième but après un caviar de Dani Carvajal (3-0, 51e). De quoi définitivement plier la rencontre, s'il y avait encore besoin. Un peu moins en réussite que d'habitude ce soir, Vinicius Junior allait finalement réussir à se montrer. Le joueur de la Canarinha, en vrai renard, surgissait devant Hart pour reprendre un centre de Fede Valverde et signer le quatrième de la soirée (62e). L'entraîneur italien en profitait également pour faire entrer Karim Benzema, qui n'avait plus joué depuis le 19 octobre dernier suite à quelques soucis physiques mineurs. Valverde, encore brillant ce soir, s'offrait à son tour un but, et avec la manière, après une belle frappe puissante imparable (5-0, 71e). Jota réduisait l'écart à quelques minutes de la fin, sur un joli coup franc. Le Real Madrid termine sur une bonne note et en tête du groupe.

Dans l'autre rencontre du soir, le RB Leipzig se déplaçait donc sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, même si la rencontre se jouait en Pologne pour des raisons évidentes. Si les Allemands ne se ruaient pas forcément à l'attaque et dépendaient également du résultat de l'autre match, ils allaient vite faire trembler les filets. Au bout de dix minutes de jeu, l'inévitable Christopher Nkunku poussait le ballon au fond après un tir de Werner repoussé par Trubin. Le Français n'avait plus qu'à expédier le cuir dans les cages vides (0-1, 10e), avec une belle célébration pour son fils, gonflant un ballon rouge comme il le lui avait promis. Après cette première réalisation, les deux équipes se neutralisaient, avec de longues séquences de possession assez stériles d'un côté comme de l'autre. Il fallait attendre la deuxième période pour qu'André Silva fasse le break après une déviation de la tête de Simakan sur un centre venu du côté gauche (2-0, 50e). Le début d'un petit festival, puisque Dominik Szoboszlai allait suivre (3-0, 60e), rapidement accompagné par Dani Olmo (4-0, 68e). Voilà qui met terme à une belle première partie de campagne européenne de l'écurie allemande, qui termine donc à un petit point du Real Madrid.

