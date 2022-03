OM : les choix gagnants de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli nous a habitués, cette saison, à innover de rencontre en rencontre. Déjà contre Nice, en Coupe de France, El Pelado avait décidé d'aligner quatre défenseurs centraux : Luan Peres, Balerdi, Caleta-Car et Saliba, ce dernier évoluant même sur le côté droit de la défense. Cela avait été un pari perdu puisque l'OM avait perdu sur le score de quatre buts à un.

Ce dimanche soir, alors que la seconde place avait été perdue au profit de Rennes, qui avait écrasé Metz dans l'après-midi (6-1), et qu'il était en tribune parce que suspendu, l'Argentin avait tenté quelque chose de fou. Lorsque la feuille de match nous a été distribuée, on a pu voir qu'il avait décidé d'aligner seulement deux défenseurs centraux de métier (Saliba et Caleta-Car). Valentin Rongier prenait, comme bien souvent le flanc droit et Kamara en tant que troisième central.

Desio explique pourquoi Gerson a joué là

Mais la petite surprise était surtout qu'il alignait Gerson, son joker, son homme à tout faire, dans une sorte de poste de piston gauche. Comme le Brésilien s'est remis la tête à l'endroit et qu'il fait tout à la perfection ces derniers temps, il s'est très bien accommodé d'un poste qu'il n'a pas l'habitude d'occuper. En outre, il a offert une nouvelle passe décisive cette semaine (il en a fait une à Bâle), en fin de rencontre.

Nice n'a été que trop peu dangereux et l'OM, malgré une petite tempête en seconde période, a globalement dominé le milieu où Gueye et Guendouzi ont globalement régné en maîtres. Cette saison, Jorge Sampaoli se fait rarement avoir deux fois par le même coach. Ce soir, il a plutôt gagné la bataille tactique et les changements puisque Bakambu, entré en cours de jeu, a marqué le deuxième but olympien en fin de match.

Jorge Desio, son adjoint, nous a expliqué comment ces choix ont été faits : « pour cette équipe que nous avons créée, on avait imaginé un 5-4-1 et Gerson était le cinquième joueur, il pouvait attaquer de l'extérieur, gagner des duels. Physiquement on comptait sur lui, il a des qualités pour faire face à des joueurs qui sont rapides. On ne voulait pas un latéral traditionnel, on voulait quelqu'un qui avait un plus gros volume offensif et il avait aussi quatre joueurs pour l'aider à défendre ». Cette saison, Sampaoli se trompe rarement deux fois face à un coach. Il a enfin pris sa revanche !