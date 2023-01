FC Barcelone : Gavi enfin enregistré comme un joueur de l’équipe première

La suite après cette publicité

Récemment prolongé et devant porter le numéro 6 avec le FC Barcelone, Gavi ne voyait pas sa situation être régularisée par la Liga. Cette dernière attendait néanmoins des efforts supplémentaires du FC Barcelone par rapport au fair-play salarial et n’avait pas homologué son nouveau contrat. Finalement, la justice s’est saisit du dossier et le contrat de Gavi va être homologué.

«Aujourd’hui, le Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone a émis un référé acceptant l’adoption de la mesure de précaution sans précédent consistant à "exiger de la Ligue nationale de football professionnel (LFP)" qu’elle fournisse tout le nécessaire pour que le joueur Pablo Páez 'Gavi’ soit inscrit en tant que membre de la première équipe du FC Barcelone avant la fermeture de la fenêtre d’hiver à 00h00. Ladite résolution répond à la demande d’enregistrement sollicitée par le FC Barcelone vendredi dernier, compte tenu du refus de l’instance correspondante de la LFP d’accepter l’enregistrement du joueur alors que le Club considérait que toutes les conditions pour ce faire étaient remplies, comme le la Cour a également prudemment compris. La résolution reconnaît la position dominante de la LFP et considère qu’il existe un principe de légitimité dans la revendication du FC Barcelone et que la non-inscription du joueur avant la fermeture de la fenêtre impliquerait sa liberté et, par conséquent, un préjudice très grave et irréparable. pour le FC Barcelone» peut-on lire dans un communiqué.

LaLiga a déjà été notifiée de l’ordonnance émise par le tribunal et le joueur peut déjà être inscrit en tant que joueur de l’équipe première.