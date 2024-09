Besiktas : les Ultras lancent un avertissement aux supporters de l’OL

Lors du tirage au sort de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a connu ses prochains adversaires lors de la phase de la ligue. Les Gones vont débuter à domicile face à l’Olympiacos le 26 septembre, avant de recevoir le Besiktas, le 24 octobre prochain. Un duel qui aura lieu sept ans après les débordements en marge du quart de finale aller entre l’OL et le Besiktas. Des incidents et des affrontements avaient eu lieu en avril 2017 entre les Ultras des deux camps et avaient perturbé le début du match, occasionnant plusieurs blessés et un retard de près d’une heure du coup d’envoi.

Alors que cette nouvelle réception du club turc est déjà à risque, des Ultras du Besiktas ont déjà donné rendez-vous sur les réseaux sociaux à leurs rivaux lyonnais. Ils ont posté une photo, accompagnée d’un message pour les supporters lyonnais : «Êtes-vous prêts, les fans de l’OL ? Round 2». L’ambiance s’annonce déjà très tendue.