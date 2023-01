Laurent Blanc a identifié le gros problème de l’OL

"L’effet Laurent Blanc" tarde encore à se faire voir. Arrivé sur le banc de l’OL au début du mois d’octobre, l’ancien défenseur central ne trouve pas encore les ressorts permettant au club de sortir de sa torpeur, illustrée par cette 8e place en Ligue 1. Sous sa houlette, les Gones ne sont parvenus qu’une seule fois à enchaîner deux victoires consécutives en championnat. Et encore, il faut remonter à la fin octobre. La trêve est passée par là, la lassitude des supporters aussi. Ces derniers n’hésitent plus à afficher leur colère à travers des affiches collées en ville, ou encore à coup de banderole dans le stade et au centre d’entraînement, comme ce matin à la veille de la réception de Strasbourg. «C’est de notre faute car on n’a pas de résultat. On ne gagne pas. C’est de notre faute» concède le Cévenol en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Les Lyonnais sortent de deux rencontres très «poussives», pour reprendre les termes d’Alexandre Lacazette, en Ligue 1, une défaite à domicile face à Clermont (1-0) et un triste nul (0-0) à Nantes. Le groupe semble en manque de confiance, à l’image d’une animation très pauvre. Il y a comme un blocage. Laurent Blanc peut au moins se satisfaire de récupérer Malo Gusto et Nicola Taglifico pour les prochaines rencontres. Selon lui, la confiance commencera pas une défense imperméable. Et là-dessus l’apport de Dejan Lovren s’est déjà fait sentir. «Il y a deux actions de Nantes dangereuses où je pense que Dejan a bien fait. L’action de Sissoko, s’il coupe directement, il y a but mais il a freiné. Il connaît ces situations et il a géré.»

À lire

OL : la première de Dejan Lovren, ça a donné quoi ?

Blanc vole au secours de Toko Ekambi

Il faut surtout que l’équipe se désinhibe quand elle a le ballon. «L’utilisation de la balle doit être plus efficace en termes d’occasions. Il y a une animation sur les côtés qui doit être meilleure. On ne centre pas assez.» Lacazette paraît souvent trop isolé, en manque de soutien de ses coéquipiers. «Pour moi il faut le trouver dans la surface. Le constat est fait mais il faut avoir l’effectif à disposition pour animer le jeu et le trouver. Quand vous n’avez pas les joueurs sur les côtés, vous parez au plus pressé.» Un créateur comme Rayan Cherki peut amener cette présence avec son aisance technique. «Il peut être intéressant dans l’avenir à Lyon. Pour aider Lacazette mais pour aider l’équipe. Par son talent il peut déséquilibrer l’adversaire. Il y a peu de joueurs comme cela.»

La suite après cette publicité

De la prise de conscience. Voilà ce que demande Laurent Blanc à lui-même, à son staff et aux joueurs. Selon lui, ses hommes sont parfaits la semaine à l’entraînement, avant de devenir l’ombre d’eux-mêmes les soirs de match. Il prend l’image de Karl Toko Ekambi, particulièrement visé par les supporters. «Entre le niveau de la semaine et en match ce n’est pas du tout la même chose. C’est un joueur complet, il va vite, il dribble. Mais ce qu’il fournit à l’entraînement, il n’arrive pas à le donner en match. C’est le joueur qui pourrait aider Alex (Lacazette) à se libérer. On a les mêmes pensées. C’est dommage car on en a besoin. Il doit y avoir un problème, il faut retrouver la confiance individuellement. L’état d’esprit dépend de chaque joueur.»