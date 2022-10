Sporting CP-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

France-Portugal. Cette semaine encore, les clubs tricolores font face à des écuries lusitaniennes en UEFA Champions League. Hier, le Paris Saint-Germain a de nouveau concédé le nul face à Benfica (1-1). Ce soir, l'Olympique de Marseille tentera de faire un meilleur résultat face au Sporting CP. La semaine dernière, les Phocéens avaient décroché leur premier succès de la saison en C1 en s'imposant 4 à 1 à l'Orange Vélodrome. Ils ont ainsi pu se relancer dans le groupe D, où ils sont toujours derniers avec 3 points mais à trois longueurs du Sporting, leader avec 6 points.

Pour faire un coup à l'Estádio José Alvalade, Igor Tudor comptera sur pratiquement tous ses joueurs. Seul Sead Kolasinac (blessure musculaire) manque à l'appel. Un temps incertains, Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi sont bien disponibles pour ce rendez-vous à Lisbonne. Ainsi, le technicien croate devrait miser sur un 3-4-2-1 face aux Portugais. Sans surprise, Pau Lopez a de fortes chances de débuter cette rencontre. Devant lui, le trio Balerdi-Bailly-Mbemba est attendu au coup d'envoi. De retour dans son ancien club, Nuno Tavares occupera le rôle de piston gauche, pendant que Jonathan Clauss aura la même mission côté droit. Le duo Veretout-Rongier sera, lui, au coeur du jeu.

L'OM presque au complet

En attaque, Igor Tudor comptera sur Amine Harit, très bon lors de la manche aller, et sur Mattéo Guendouzi Les deux hommes auront la lourde tâche de soutenir Alexis Sanchez, aligné en pointe. Buteur lors de la large victoire à Marseille, le Chilien compte bien récidiver au match retour. Mais la donne devrait être différente. En conférence de presse, Ruben Amorim a prévenu les Olympiens et a indiqué que son équipe avait beaucoup appris de ses erreurs. Pour affronter l'OM ce mercredi soir, le coach portugais compte ainsi opter pour un système en 3-4-3.

Pour épauler le gardien Israel et contenir les assauts français, Reis, Coates et Inacio devraient débuter en défense. Le quatuor Nuno Santos-Morita-Ugarte-Porro aura également fort à faire, notamment dans l'entrejeu. Enfin, Gonçalves, à gauche, et Trincão, à droite (buteur à l'aller), évolueront en soutien d'Edwards, aligné en pointe. Une équipe qui espère bien prendre sa revanche après avoir été corrigée dans la cité phocéenne la semaine passée. Tout est donc réuni pour que cette rencontre soit palpitante. Coup d'envoi à 21 heures ! (match à suivre en live commenté sur notre site).

