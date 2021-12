Serie A : l'AS Rome fait le boulot contre la Spezia

En clôture de la 17ème journée de Serie A, l'AS Rome (8e, 25 pts) accueillait la Spezia (17e, 12 pts) ce lundi à 20h45. Un duel entre José Mourinho et Thiago Motta au Stadio Olimpico mais des ambitions bien différentes pour les deux célèbres techniciens. Auteurs d'un début de saison plutôt réussi, les Romains restaient malgré tout sur deux défaites de rang en championnat et devaient retrouver le chemin de la victoire pour ne pas se laisser décrocher de la course aux places européennes. En face, les Aquilotti, à deux points seulement de la zone de relégation, sortaient d'un nul encourageant contre Sassuolo (2-2), cassant une dynamique de trois défaites consécutives.

Un début de rencontre qui allait cependant commencer de la pire des manières pour les visiteurs. Sur corner, Smalling profitait d'un ballon dévié par Abraham pour ouvrir le score dès la sixième minute de jeu (1-0). Dominateurs, les Giallorossi accéléraient encore et Viña pensait faire le break mais sa frappe enroulée était parfaitement repoussée par Provedel (25e). Peu inquiété défensivement, l'AS Rome se créait une dernière double énorme occasion juste avant la pause. Sur un centre venu de la gauche, Abraham coupait la trajectoire de la poitrine mais sa tentative échouait sur la barre. Dans la continuité, Veretout reprenait mais son ballon était sauvé de justesse sur la ligne (45+1e). Au retour des vestiaires, les locaux parachevaient finalement leur succès grâce à un nouveau but d'Ibanez juste avant l'heure de jeu (56e). Grâce à cette victoire (2-0), l'AS Rome se relance et se hisse à la 7ème place, à deux points du top 5. De son côté, la Spezia reste engluée à une dangereuse 17ème place.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSpezia



🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma

