Vidéo, LOSC-Juve : Jonathan David fait exploser le stade Pierre Mauroy

Belle surprise de cette campagne de la Ligue des Champions, le LOSC de Bruno Génésio accueille ce mardi soir sur sa pelouse du stade Pierre Mauroy le club italien de la Juventus. Surprenants depuis le début de cette campagne européenne, les Dogues ont remporté leur deux derniers matchs, face au Real Madrid (1-0) et sur la pelouse de l’Atlético Madrid (3-1). Les hommes de Bruno Genesio n’ont plus perdu depuis le 17 septembre et sont prêts à réaliser une nouvelle grande performance.

En face, la Juve comptabilise également 6 points et peut intégrer le top 8 en cas de succès ce soir. Et sur un travail exceptionnel d’Edon Zhegrova, Jonathan David a été lancé à la perfection dans la profondeur. En totale confiance, le Canadien s’est avancé dans la surface et a su tromper Michele Di Gregorio d’un tir croisé du droit. A la pause, les Lillois menaient donc sur le score d’un but à zéro. Tous les supporters lillois ont explosé à cette ouverture du score.