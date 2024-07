L’ESTAC Troyes repêché en Ligue 2 !

L’ESTAC Troyes revient d’entre les morts. Le club aubois, relégué en National après avoir terminé 17e du dernier championnat de Ligue 2, vient d’être repêchée après validation de son dossier par la LFP. Les Troyens bénéficient de la relégation judiciaire des Girondins de Bordeaux, au bord du gouffre économiquement. Conscients de leur chance, les pensionnaires du stade de l’Aube ont d’ailleurs adressé un message de soutien aux Girondins. «Le Club a une pensée sincère pour les Girondins de Bordeaux, ses salariés et supporters et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Le club appartenant au City Group a pu apporter les garanties économiques nécessaires pour valider sa remontée. Ce repêchage en Ligue 2 va donc permettre au club troyen de conserver son statut de club professionnel, malgré une saison sportive plus que compliquée. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’ESTAC a déclaré :« nous prenons la mesure de cette décision et travaillons dès aujourd’hui pour constituer une équipe qui se battra avec ambition et représentera Troyes avec humilité cette saison – et cela, pour un avenir durable.» Après le drame vécu par les Girondins de Bordeaux, Troyes respire enfin. Finalement, le malheur des uns, fait le bonheur des autres.