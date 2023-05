Vidéo : la fête des joueurs du Feyernoord avec leurs supporters

La suite après cette publicité

Depuis dimanche, et une victoire contre Go Ahead Eagles, le Feyenoord Rotterdam est le nouveau champion des Pays-Bas. Une couronne que les Rotterdamois attendaient depuis cinq ans. Ils étaient plus de cent milles à s’être donné rendez-vous devant l’hôtel de ville pour fêter leurs héros.

Eredivisie : Feyenoord nouveau champion