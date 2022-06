Mercato : le FC Barcelone met des bâtons dans les roues à l'OM

La suite après cette publicité

De quoi sera fait le mercato marseillais ? Pour l'instant, les Phocéens sont surtout suspendus à la décision de la DNCG, qui tarde à tomber, ainsi qu'aux ventes qu'il faut réaliser avant de pouvoir acheter. Les quelques pistes, comme celles menant à Axel Witsel ou Mohamed Ali-Cho, respectivement partis à l'Atlético et à la Real Sociedad, se sont envolées.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de plusieurs joueurs du FC Barcelone pour renforcer l'équipe de Jorge Sampaoli. Clément Lenglet, Miralem Pjanic et Nico Gonzalez ont ainsi été annoncés du côté du Vélodrome par plusieurs médias européens. Mais ça ne sera pas facile, notamment parce que le Barça, qui a besoin d'argent, ne va faire aucun cadeau.

Le Barça est exigeant

Mundo Deportivo indique ainsi ce lundi que dans le dossier Lenglet, l'OM souhaitait que le salaire soit partagé pendant son prêt, et que le FC Barcelone continue donc de prendre en charge une partie des émoluments du défenseur. Ce que le club de Liga refuse : si les Phocéens souhaitent enrôler Lenglet, ils devront lui verser tout son salaire. Et quand on sait qu'il touche un peu plus de 6 millions net annuels, difficile pour l'OM...

Pour Nico Gonzalez, Xavi attend encore de le voir un peu à l'oeuvre et souhaite qu'il fasse la présaison avec l'équipe première comme l'expliquent les médias catalans. La porte n'est pas fermée, mais si Pablo Longoria le veut, il risque donc de devoir attendre quelques semaines encore. Quant à Miralem Pjanic, cas de figure assez similaire à celui de Lenglet, avec en plus d'autres clubs, en Turquie notamment, prêts à rivaliser avec les Marseillais. Pas de doutes, Mateu Alemany ne fera pas de cadeau à son ancien acolyte de Valence.