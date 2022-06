Mercato : pourquoi l'OM n'arrive pas à vendre

Depuis des années, Frank McCourt a fixé comme objectif, d'abord à Jacques-Henri Eyraud, puis à Pablo Longoria, de vendre des joueurs pour que l'Olympique de Marseille puisse subvenir au moins un peu à ses besoins. Selon nos informations, cet objectif non atteint irrite aussi un peu la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG).

Par conséquent, on s'est demandé quels pouvaient bien être les joueurs qui avaient une valeur marchande et pouvait donc permettre au président Longoria d'ajuster son effectif à sa guise. À premières vues, on pense évidemment à Gerson, même s'il a été acheté très cher et qu'il devrait rester encore au moins un an, mais aussi et surtout à Bamba Dieng, dont l'agent discute avec Fribourg.

Dieng et Gerson sont bankables pour différentes raisons

Concernant les autres, soit ils viennent d'arriver, soit leur valeur marchande a baissé au cours des années. Un agent de joueur du club nous explique pourquoi seulement les deux joueurs susmentionnés pourraient attirer les regards de bons clubs européens et apporterait de l'argent frais à l'écurie européenne.

« Concernant Gerson, c'est simple. C'est un Brésilien et les Brésiliens ont toujours la cote sur le marché. Malgré son expérience ratée du côté de l'Italie, on lui trouve des circonstances atténuantes : il était jeune et pas terminé. Même s'il a coûté cher (environ 25 millions d'euros, ndlr), sa cote est très loin d'avoir baissé. Mais je ne crois pas que l'OM soit vendeur cette année et surtout qu'ils espèrent faire une belle culbute financière l'été prochain avec un passage en C1 et pourquoi pas en Coupe du Monde », nous explique-t-il avant de passer au cas Bamba Dieng.

« Dieng, c'est encore différent. Il a une belle cote parce qu'on a vu certaines de ses qualités, qu'il est jeune et surtout qu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. En plus de cela, il n'a pas un gros salaire (40 000 euros par mois, ndlr). Alors forcément c'est plus simple », poursuit-il.

Les salaires sont un problème

Car, là est aussi le problème. Les salaires sont plutôt élevés à Marseille et il fait bon y vivre, même si on ne joue pas. « Marseille, c'est, toutes proportions gardées, comme le Paris SG. On est dans la tranche très haute des salaires en Ligue 1 et pas trop mal en Europe. Un Strootman, par exemple, qui prend 500 000 euros par mois, où est-ce qu'il trouvera le même salaire vu le niveau de jeu affiché et son âge (32 ans, ndlr). C'est simple, nulle part. À Marseille, on est bien payé, il fait beau, même si Strootman est prêté, donc pourquoi partir ? » Se questionne l'impresario.

En réalité, c'est pour toutes ces raisons que Pablo Longoria a beaucoup de mal à céder ses joueurs. Soit ils ont un âge avancé, soit ils sont dans un confort qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Pour Bamba Dieng, tripler son salaire n'est pas compliqué pour un bon club européen, par contre pour Strootman, ce sera très difficile de trouver le même niveau de confort. C'est aussi pour cette raison que Longoria cherche des joueurs relativement jeunes, avec un salaire dans la tranche basse. Car il est plus aisé de les céder. Cet été encore, cela risque d'être dur pour l'Espagnol.