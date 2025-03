Le retour des Bleus enflamme la presse, la Juventus veut jouer un sale coup à Kolo Muani

Dembélé attendu au tournant chez les Bleus

On retrouve nos Bleus ce soir après 4 mois ! L’Équipe de France nous a laissés sur une belle victoire face à l’Italie, place désormais au choc face à la Croatie pour le quart de finale aller de la Ligue des Nations. Pour L’Équipe, c’est un match «riche de promesses». Et oui, avec un DD qui entame sa dernière ligne droite, un Mbappé de retour et un Ousmane Dembélé en feu, on a hâte de voir ce que les Bleus vont nous proposer ce soir. Le Parisien attend de son côté Dembélé de pied ferme. Si le meilleur buteur européen en 2025 rayonne avec le PSG, il est en «quête de buts» chez les Bleus. Avec 6 buts seulement en Équipe de France, Dembélé est attendu au tournant. L’une des principales questions sera de voir comment Deschamps utilisera le Français qui évolue désormais dans un rôle de numéro 9. Rôle qu’occupe également Kylian Mbappé au Real Madrid.

La suite après cette publicité

La Juventus veut la sensation Gyokeres

La Juventus cherche un attaquant pour la saison prochaine en raison de l’incertitude qui règne autour du duo Vlahovic-Kolo Muani. Comme le rapporte le Correio da Manhã, «la Juve s’attaque à Gyokeres». L’attaquant du Sporting est estimé à 75 M€, mais il y a beaucoup de concurrence sur ce dossier. Un intérêt qui interpelle à l’heure où la Juve semblait pousser pour recruter définitivement Kolo Muani du PSG. Problème, le club parisien n’est pas forcément d’accord pour un nouveau prêt. De plus, malgré des débuts en fanfare, l’attaquant français bloque à 5 buts et n’a plus marqué depuis son doublé en février face à Côme. La Juve hésite et pourrait se pencher sur d’autres solutions.

Endrick persiste et signe

Endrick a tranché pour son avenir comme le rapporte AS. Alors que la situation se tend pour Arda Guler au Real Madrid en raison de son manque de temps de jeu, l’attaquant brésilien est quant à lui satisfait du déroulement de sa première saison à Madrid selon le quotidien espagnol. Pour le moment, il ne veut pas entendre parler d’un départ du Real Madrid en prêt l’été prochain. Conscient de la concurrence à son poste, le joueur de 18 ans apprend auprès des meilleurs et profite de chaque instant que lui donne Carlo Ancelotti. Pour Endrick, jouer au Real Madrid lui permet d’avoir une certaine visibilité, en témoigne sa sélection avec le Brésil avec la blessure de Neymar. La Seleçao est fondamentale à ses yeux, en ligne de mire la Coupe du monde 2026 qu’il ne veut absolument pas rater.