Persib Bandung a bouclé l’arrivée de Layvin Kurzawa

L’intérêt révélé dans nos colonnes du Persib Bandung pour Layvin Kurzawa a fait grand bruit en Indonesie ce dimanche. Deux jours plus tard, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’ancien international tricolore va découvrir l’Indonésie. Le latéral gauche de 33 ans, libre depuis son départ de Boavista l’été dernier, s’est entendu avec le Persib Bandung pour un contrat courant jusqu’à la fin de la saison et n’attend plus que son vol pour rejoindre sa nouvelle équipe.

Ce choix est tout sauf anodin, car Kurzawa ne rejoint pas n’importe quelle formation. Le Persib est un véritable géant du football asiatique qualifié en 1/8e de finale de la Champions League asiatique 2, compétition que dispute également le Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En signant chez l’actuel leader de son championnat, 9 fois vainqueur de la compétition, l’ancien Parisien plonge dans une ferveur populaire démesurée loin de l’Europe, mais tout aussi excitante. Un défi d’envergure dans une atmosphère volcanique pour un joueur avide de rebond.