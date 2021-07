Ole Gunnar Solskjær prolonge avec Manchester United

Après avoir récemment annoncé le transfert de Jadon Sancho, Manchester United vient de boucler un autre dossier important. En effet, son coach norvégien, Ole Gunnar Solskjaer vient d'être prolongé après une bonne saison. Le technicien de 48 ans a terminé deuxième de Premier League et a atteint la finale de la Ligue Europa (défaite 1-1, 11-10 aux tab contre Villarreal). Performant depuis deux saisons et demie, il a prolongé son bail.

La suite après cette publicité

Ole Gunnar Solskjaer dispose désormais de trois ans de contrat comme l'ont annoncé les Red Devils dans un communiqué : «Ole Gunnar Solskjaer a signé un nouveau contrat à Manchester United qui le verra au club jusqu'en 2024 au moins, avec une option pour une année supplémentaire.» Le sosie non officiel d'Andy Serkis va donc encore endosser le costume de coach de Manchester United pour un bon moment.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.



✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC