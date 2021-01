Bundesliga : le Bayern doute avant de corriger Mayence

L'année 2021 débute comme 2020 avait terminé pour le Bayern, c'est-à-dire par une victoire. Lors de la réception de Mayence, les Bavarois n'ont pas fait de détail et ont fini par corriger leurs adversaires 5-2, alors qu'ils étaient tout de même menés 0-2 à la pause par des buts de Burkardt (32e) et Hack (44e).

Et puis le rouleau compresseur s'est mis en route. Kimmich (50e) et Sané (56e) ont permis au champion en titre de revenir à égalité, puis Süle (70e) et un doublé de Lewandowski (sp 76e et 83e) ont fini d'inverser la tendance. Le Bayern est toujours leader et possède deux points d'avance sur le RB Leizpig, son dauphin.

