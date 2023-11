EdF : le clip des Bleus contre le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire est l’une des priorités du gouvernement et plus particulièrement du ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal. Ce dernier s’est d’ailleurs rendu ce mercredi soir à Clairefontaine pour y diner avec le staff des Beus, les joueurs et le président de la FFF. À cette occasion, Kylian Mbappé, Didier Deschamps et le reste des Tricolores ont été les acteurs d’un clip publié sur le compte Instagram des Bleus.

«Je tiens à remercier très sincèrement les joueurs de l’équipe de France de football pour leur engagement contre le harcèlement scolaire. Grâce à eux, des jeunes sortiront du silence. Grâce à eux, tous nos jeunes pourront prendre conscience que nous sommes tous concernés, et donc tous responsables. L’engagement des Bleus est un grand pas dans la lutte que nous menons contre le harcèlement à l’école. Une fois encore, nous pouvons être fiers de notre équipe de France !», a déclaré le ministre.