L’Équipe de France a supervisé le Sénégal à la CAN

La troupe de Didier Deschamps sait désormais où elle mettra les pieds en juin. En effet, L’Équipe a indiqué ce vendredi que la FFF avait missionné Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur des U19 nationaux, afin de superviser les rencontres les plus intéressantes. L’objectif est d’avoir une longueur d’avance sur l’adversaire, et des stratégies bien établies face à eux. Les Lions de la Teranga, vainqueur de la CAN, en font évidemment partie. Guy Stéphan, l’adjoint du sélectionneur tricolore a d’ailleurs notifié : « on a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de courses, les zones couvertes. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match », a-t-il détaillé comme à son habitude.

Avant d’ajouter cela : « pour les joueurs, c’est encore très loin. Il y aura des observateurs envoyés pour voir les matches de nos adversaires en mars ». Les récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc sont donc sous l’observation vigilante du staff de l’Équipe de France. Par ailleurs, la source indique également que la puissance et la maîtrise technique affichées tout au long de la compétition restent les basiques à prendre en compte durant leur confrontation qui arrive à grands pas (le 16 juin à 21 heures dans le New Jersey). Le mental, la qualité individuelle et le jeu sans ballon restent, eux aussi, des éléments à souligner côté africain.