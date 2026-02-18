Menu Rechercher
Commenter 27
SPL

La révélation de Karim Benzema sur le Ramadan

Par Aurélien Macedo
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Alors que le Ramadan vient de débuter et se tiendra jusqu’au 19 mars, c’est un moment particulier pour la communauté musulmane. Concerné en tant que pratiquant de l’Islam, l’attaquant français Karim Benzema a régulièrement fait le Ramadan au cours de sa carrière. Le nouveau joueur d’Al-Hilal a d’ailleurs été questionné par son nouveau club à ce sujet.

La suite après cette publicité
AlHilal Saudi Club
“I play better in Ramadan, because it’s Ramadan” 😁

A quick Q&A with Karim 🎬💙
Voir sur X

Dans une vidéo publiée sur le compte du club saoudien, Karim Benzema a confié que cette période lui faisait du bien sur le plan de la foi, mais également sur les terrains. «Je joue mieux pendant le Ramadan, parce que c’est le Ramadan», a-t-il confié avec le sourire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier