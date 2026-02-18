La révélation de Karim Benzema sur le Ramadan

Alors que le Ramadan vient de débuter et se tiendra jusqu’au 19 mars, c’est un moment particulier pour la communauté musulmane. Concerné en tant que pratiquant de l’Islam, l’attaquant français Karim Benzema a régulièrement fait le Ramadan au cours de sa carrière. Le nouveau joueur d’Al-Hilal a d’ailleurs été questionné par son nouveau club à ce sujet.

Dans une vidéo publiée sur le compte du club saoudien, Karim Benzema a confié que cette période lui faisait du bien sur le plan de la foi, mais également sur les terrains. «Je joue mieux pendant le Ramadan, parce que c’est le Ramadan», a-t-il confié avec le sourire.