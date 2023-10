Équipe de France : Jonathan Clauss vide son sac

Rappelé pour la première fois depuis septembre 2022 avec les Bleus, Jonathan Clauss a marqué de précieux points lors du dernier rassemblement. Très en vue lors de la victoire (2-1) face aux Pays-Bas, le latéral de l’Olympique de Marseille a également tenu son rang lors du match amical organisé à Lille contre l’Ecosse (4-1). En concurrence avec Jules Koundé, Benjamin Pavard ou encore Malo Gusto à ce poste (sans oublier Pierre Kalulu ou Mohamed Simakan), le natif de Strasbourg peut ainsi croire à ses chances pour l’Euro 2024. Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, l’ancien joueur du RC Lens, tout proche de disputer la dernière Coupe du Monde, a d’ailleurs raconté le processus qui lui a permis de digérer l’échec de sa non convocation pour le Mondial 2022.

«Forcément, ça va très bien. Avec cette convocation, ça redonne beaucoup d’énergie. C’est forcément plaisant de se dire qu’après la déception d’il y a un an à peu près puis celle de la Coupe du monde qui a été dure à encaisser, j’ai su rebondir. J’ai bien bossé, bien assimilé les choses. J’ai été et je suis content d’être retourné en équipe de France», a tout d’abord avoué le Phocéen avant de revenir sur ses discussions avec Didier Deschamps pour son come-back à Clairefontaine. «Oui, il m’a tout de suite convoqué, le lundi soir en arrivant. On a discuté de choses et d’autres. Il avait des choses à me dire. À la base, moi je n’avais pas forcément de choses à dire. Mais il m’a aussi laissé libre de donner mon point de vue, et ça nous a permis de chacun s’exprimer sur pas mal de choses. De mon côté, ça m’a fait du bien de pouvoir discuter avec lui». Et pour cause.

Au fond du trou après sa non convocation pour le Mondial 2022, Clauss a su rebondir. Pour autant, celui qui performe actuellement avec l’OM a reconnu que cette période avait laissé beaucoup de traces. «Il fallait faire un travail dessus. J’ai énormément discuté avec quelqu’un pendant deux mois. On a mis pas mal de choses en place. C’est ce qui m’a permis justement d’emmagasiner ces déceptions qui se sont transformées en force à un moment donné. Cela m’a permis de redémarrer fort cette deuxième saison. J’ai eu cette discussion avec le sélectionneur comme un point final à ces événements qui ont pu parfois être très beaux, parfois un peu moins beaux. Pour redémarrer sur de très bonnes choses. Une Coupe du monde, c’est un rêve d’enfant. Quand vous êtes rêveur comme ça, que vous touchez presque du bout des doigts ce qui vous fait rêver depuis tout gamin, évidemment que ça ne met pas deux heures à partir».

Loin de ce psychodrame et désormais prêt à se faire une place dans le couloir droit de la défense française, le joueur de 31 ans qui indique, une fois de plus, sa volonté de ne plus être considéré comme l’homme «mignon» qui débarque à Clairefontaine avec «des étoiles dans les yeux» est enfin revenu sur son positionnement. «On a beaucoup parlé du poste. Effectivement, il savait que je pouvais jouer à quatre. Mais tant qu’il ne m’avait pas vraiment vu jouer à quatre à très haut niveau, évidemment qu’il n’allait pas me lancer dans le grand bain alors que je n’avais plus vraiment joué ainsi en club. Après, il m’a dit qu’il aimait bien mon profil, qu’il y avait des choses évidemment à parfaire, à gérer aussi au niveau des efforts parce que je suis avant tout un défenseur. (…) Oui, il y a des choses à améliorer, mais je suis dans la bonne voie et il faut que je continue à bien bosser comme ça». Au regard des performances réalisées par l’intéressé - que ce soit avec les Bleus comme avec l’OM - l’avenir s’annonce quoi qu’il en soit radieux dans cette position…