Manchester City fait déjà une croix sur le successeur espéré de Julian Alvarez

Le jeu de chaises musicales se poursuit en Europe. La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid oblige Carlo Ancelotti à revoir ses plans. L’Italien privilégierait une attaque à trois avec le Français entouré des deux Brésiliens, Rodrygo Goes et Vinicius Junior, obligeant Jude Bellingham à redescendre d’un cran. En début de mercato, le premier des deux Brésiliens avait laissé entendre qu’il pourrait s’en aller de la Casa Blanca si le temps de jeu venait à manquer.

«Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible», expliquait-il à DAZN. Ces propos n’avaient pas été bien perçus au club, surtout qu’ils intervenaient à quelques jours de la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le PSG avait un temps tenté de s’engouffrer dans la brèche, sans réussite.

Rodrygo ne veut pas quitter le Real Madrid

Le club français faisait également face à une très forte concurrence. Un joueur d’un tel calibre exprimant ses doutes quant à son avenir, ça n’arrive pas tous les jours. Manchester City avait tâté le terrain lui aussi, sans aller vraiment plus loin. Sauf qu’entre-temps, le dossier Julian Alvarez est arrivé sur la table. Frustré par son temps de jeu, l’Argentin va quitter les Skyblues pour filer du côté de l’Atlético de Madrid. Qui pour le remplacer alors ? Rodrygo bien sûr, dont les déclarations au printemps n’ont pas été oubliées.

Sauf que cette affaire n’ira pas plus loin. Le joueur de 23 ans ne souhaite pas quitter le Real Madrid, indique AS ce matin. Ses états d’âme n’étaient que passagers pour le quotidien espagnol. Ancelotti lui fait confiance et il le sait. Manchester City voit la porte se refermer sans même avoir tenté quelque chose. «Le numéro 11 du Real Madrid n’envisage pas de se rendre à Manchester, même si Guardiola l’appelle personnellement pour tenter de le convaincre», écrit le journal. Les Cityzens vont devoir chercher ailleurs.