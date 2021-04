OM - Dijon : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de cette 31e journée, on retrouve l'Olympique de Marseille. Les joueurs de Jorge Sampaoli, qui a connu deux victoires et une défaite depuis son arrivée sur le banc, accueillent à l'Orange Vélodrome une équipe de Dijon mal en point (et en points) qui lutte pour son maintien dans l'élite française. Après cette trêve internationale assez pauvre, nous imaginons assez aisément ce doux plaisir de retrouver nos championnats nationaux.

L'OM, qui a vu Lens prendre des points ce samedi contre l'Olympique Lyonnais, se doit de remporter cette rencontre pour ne pas laisser les Artésiens s'envoler dans la course à la cinquième place et pourrait, en cas de victoire, revenir à un petit point. De son côté, Dijon est 20e et quasiment condamné à la descente puisqu'ils se retrouvent déjà à 13 points du 19e, Nantes et à 14 points du barragiste, Nîmes. Mais l'OM nous a habitués à des surprises...

Luis Henrique piston gauche ?

Jorge Sampaoli devrait à nouveau proposer une défense à trois. Dans les buts, bien entendu, Steve Mandanda sera là. Devant lui, le trio habituel composé d'Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi et Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car étant suspendu. Sur le flanc droit, Pol Lirola sera, a priori titulaire, mais à gauche un doute subsiste. Dans cette position de piston, Luis Henrique pourrait débuter. Pap Gueye, Boubacar Kamara et Florian Thauvin devraient évoluer au milieu quand Arkadiusz Milik et Dimitri Payet seront probablement alignés devant.

En face, on va jouer classique avec une sorte de 4-3-3. Anthony Racciopi sera bien là et devrait être protégé par Ngonda Muzinga, à gauche, et Fouad Chafik à droite. La charnière centrale sera composée de Senou Coulibaly et de Bruno Ecuele Manga. Au milieu, les trois hommes pourraient être Wesley Lautoa, Yassine Benzia et Jordan Marié. Enfin, le meneur de jeu se nommerait Bersant Celina, il devra alimenter en ballon Mama Baldé et Moussa Konaté. Du jeu, messieurs, s'il vous plaît !

