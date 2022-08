AS Roma : José Mourinho remercie ses dirigeants

Alors que la Serie A reprend ses droits ce samedi, José Mourinho était en conférence de presse avant la rencontre entre la Salernitana et la Roma (dimanche, 20h45). « Au cours de cette dernière, le technicien portugais a tenu à rendre un hommage à ses dirigeants, pour le travail réalisé lors de ce mercato estival. Tout d'abord, le marché n'est pas fermé, malheureusement. La saison commence, nous jouerons 3-4 matchs avant la fermeture du marché et évidemment c'est quelque chose que je n'aime pas. Il est prématuré de faire une évaluation maintenant. Je pense que c'est mieux d'attendre. Je pense qu'il est évident que nous avons obtenu cinq joueurs pour sept millions et cinq joueurs de cette qualité pour sept millions.

Il est évident que quelque chose de très, très bien a été fait. Suis-je encore frustré ? La frustration est peut-être un terme trop fort aujourd'hui, nous avons mis à contribution cinq joueurs utiles à l'amélioration de notre effectif. On a perdu Mkhitaryan et Veretout qui étaient deux titulaires. Dire la frustration aujourd'hui, c'est dire que c'est trop. Il y a une grande satisfaction parce que j'aime les cinq joueurs pris. Aucun des cinq n'est un joueur que le club ou le manager a décidé sans que je sois content. Il y a une relation qui interdit cela, pour dire que la frustration est impossible. J'applaudis le club. Si vous me demandez ensuite si j'ai besoin de quelques joueurs supplémentaires pour une saison sans crainte, je réponds oui » a-t-il déclaré.