Al Nassr : Cristiano Ronaldo voulait conserver Vincent Aboubakar

Parti cet hiver d’Al Nassr pour libérer une place de joueur extra-communautaire à Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar est revenu sur les conditions de ce départ impromptu, à 6 mois de la fin de son contrat. Interrogé au micro de Canal+ début février, le capitaine camerounais a révélé que le Portugais avait tenté de le convaincre de rester, avant qu’il ne prenne finalement la décision de retourner à Besiktas.

«Nous avons parlé un peu avec Cristiano et il voulait que je reste, a révélé l’attaquant camerounais. Je lui ai dit non et que je partirais pour des raisons familiales. Il m’a demandé où était ma famille, je lui ai dit qu’ils étaient en France et que je préférais donc aller en Turquie, ce qui me permettait d’être plus proche d’eux. Et il m’a dit que c’était mieux, que si ta famille était vraiment loin, c’était plus compliqué.»

