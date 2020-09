OL : Garcia calme le jeu pour Depay

Et si Memphis Depay était déjà en route pour le FC Barcelone ? Selon la presse néerlandaise, le transfert de l'attaquant néerlandais de l'OL est déjà bouclé. Une mauvaise nouvelle en prévision pour le club rhodanien. A moins que... Sur le plateau de Téléfoot, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a calmé le jeu quant à l'avenir de son capitaine.

« Ca s'appelle de l'encre pour les stylos. Jusqu'au 5 octobre, dans tous les clubs qui ne sont pas en mesure de garder leurs meilleurs joueurs ou en raison de difficultés financières, j'ai peur qu'on soit obligé de vendre nos meilleurs joueurs. Pour les nôtres, on verra ce qui va se passer. Je fais confiance à mes dirigeants. Mais qui peut dire aujourd'hui que ce mercato sera comme les précédents ? (…) Je n'en sais rien. On ne sait pas. Les offres, pour l'instant, il n'y en a pas. (…) Le président gère. Il l'a bien expliqué. Ce qui est certain, c'est que Memphis est un top player », a déclaré Garcia, qui espère encore conserver son meilleur élément offensif.